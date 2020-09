Referendum, bene l’affluenza (54%). Il coronavirus ormai fa meno paura (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – Gli italiani sono andati a votare nonostante il coronavirus. Sul fronte del Referendum, mentre è in atto lo spoglio dei voti – con un 65% dei sì contro un 35% dei no, in lieve calo rispetto a quanto emerso dagli exit poll -, l’affluenza supera decisamente il 50%. Alle 16.10, il dato comunicato dal Viminale, relativo a 7.624 comuni sui 7.903 totali, è di 54% di elettori aventi diritto al voto che hanno preso parte al Referendum costituzionale tra domenica 20 e lunedì 21. L’affluenza registrata ieri, domenica, alle 23, a chiusura della prima giornata di votazioni, era del 39,38%. Essendo un Referendum costituzionale non è previsto il quorum. Non importa quante persone si sono recate alle urne: se vince il sì la riforma sul taglio dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set – Gli italiani sono andati a votare nonostante il. Sul fronte del, mentre è in atto lo spoglio dei voti – con un 65% dei sì contro un 35% dei no, in lieve calo rispetto a quanto emerso dagli exit poll -, l’affluenza supera decisamente il 50%. Alle 16.10, il dato comunicato dal Viminale, relativo a 7.624 comuni sui 7.903 totali, è di 54% di elettori aventi diritto al voto che hanno preso parte alcostituzionale tra domenica 20 e lunedì 21. L’affluenza registrata ieri, domenica, alle 23, a chiusura della prima giornata di votazioni, era del 39,38%. Essendo uncostituzionale non è previsto il quorum. Non importa quante persone si sono recate alle urne: se vince il sì la riforma sul taglio dei ...

piuttostomale : referendum completamente inutile perché acqua bene di tutt? manco per il cazzo - edoardoebasta1 : #maratonamentana Mi sembra che non hanno capito il senso del referendum Ti va bene o no quello che è già stato dec… - Theresa_989 : RT @ahoy_boy98: Era chiaro che avrebbe vinto il sì. Un referendum passato in sordina, un sì promosso da ambe parti (tranne la sinistra più… - Federic35509908 : Ah ma guarda un po'??cerasa ha detto che si deve ascoltare gli elettori?!?a sul referendum vi va bene,fate schifooo - leopadanofe : RT @eurallergico: Inconsapevolmente o no, avete votato per affidare l'Italia se va bene ad un'oligarchia e se va male ad una dittatura. Tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum bene Elezioni, bene l'affluenza nonostante la paura del virus la Repubblica Referendum, vince il Sì. Rixi della Lega come Feltri: "Impossibile eleggere il successore di Mattarella, elezioni subito"

“Se come sembra siamo di fronte all’affermazione del Sì al referendum, il dato che appare chiaro è che ... dato laziale del voto in Liguria è che l’alleanza Pd-M5s porta bene al centrodestra. Il buon ...

Referendum, primi risultati: in Umbria il Sì vicino al 70%. Alle urne un umbro su due

Alle 19 complessivamente era andato al voto un umbro su quattro (25,16%), un dato sostanzialmente in linea con quelli del resto delle regioni a parte quelle, ovviamente, dove si sceglie il presidente, ...

Referendum, Rixi: "Con vittoria sì Parlamento non può eleggere Capo di Stato"

"Se come sembra siamo di fronte all'affermazione del Sì al referendum il dato che appare chiaro è che l'attuale parlamento non può votare il presidente della Repubblica". Così il deputato ligure della ...

“Se come sembra siamo di fronte all’affermazione del Sì al referendum, il dato che appare chiaro è che ... dato laziale del voto in Liguria è che l’alleanza Pd-M5s porta bene al centrodestra. Il buon ...Alle 19 complessivamente era andato al voto un umbro su quattro (25,16%), un dato sostanzialmente in linea con quelli del resto delle regioni a parte quelle, ovviamente, dove si sceglie il presidente, ..."Se come sembra siamo di fronte all'affermazione del Sì al referendum il dato che appare chiaro è che l'attuale parlamento non può votare il presidente della Repubblica". Così il deputato ligure della ...