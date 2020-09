Referendum | alle 23 l’affluenza sfiora il 40%

you_trend : ? Ecco la mappa per comune dell'affluenza alle ore 12 del #referendum - you_trend : ??? Alle 19 si amplia la forbice di affluenza al #Referendum fra le regioni al voto per le regionali e le altre: 7… - you_trend : ? Ecco la mappa per comune dell'affluenza alle ore 19 del #referendum #maratonayoutrend - SquidAppIT : Elezioni, seconda giornata: urne aperte fino alle 15. Ieri affluenza Referendum al 39,38% - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Elezioni: aperti alle 7 i seggi, si vota fino alle 15 #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum alle

Nella Capitale domenica ha votato sino alle 23 il 32,45% degli eventi diritto: 7 punti in meno della media nazionale Referendum i romani se la prendono comoda e alle 23 di domenica l'affluenza al voto ...Oggi e domani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all’estero, che votano per corrispondenza, sono 4.537 ...Tagliare il numero dei parlamentari o no? Questo il quesito per 46.641.856 italiani chiamati al voto per il referendum di domenica e lunedì. Ad essere precisi sarà questo il quesito che gli elettori t ...