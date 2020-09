Referendum | a Lampedusa e Linosa affluenza flop | vota solo il 14 | 82%

(Di lunedì 21 settembre 2020) PALERMO – I dati regionali sull’affluenza al referendum costituzionale piazzano la Sicilia all’ultimo posto, con il 35,38%, ma e’ a Lampedusa e Linosa che il tema del taglio dei parlamentari sembra lontano anni luce dalla mente degli elettori: in una realta’ alle prese con l’emergenza sbarchi, soltanto il 14,82% degli aventi diritto al voto si e’ recato alle urne: si tratta del dato piu’ basso in Sicilia.

