Referendum 2020, la DIRETTA: si può votare fino alle 15 (Di lunedì 21 settembre 2020) Ultime ore per esprimere la propria preferenza nel Referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Urne aperte fino alle ore 15, dopodichè sarà la volta dello spoglio. L'attesa è febbrile per scoprire quale sarà l'esito della prima tornata elettorale di questo nefasto 2020. Gli italiani sono stati chiamati alle urne per dare la propria preferenza … L'articolo Referendum 2020, la DIRETTA: si può votare fino alle 15 proviene da www.meteoweek.com.

