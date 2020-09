Referendum 2020: ecco i risultati in Lombardia. Il responso sul taglio dei parlamentari (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 21 settembre 2020 - E' il giorno del verdetto per il Referendum sul taglio dei parlamentari . In Lombardia, per il quesito referendario, ha votato il 51% degli aventi diritto . Un'affluenza in ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 21 settembre 2020) Milano, 21 settembre- E' il giorno del verdetto per ilsuldei. In, per il quesito referendario, ha votato il 51% degli aventi diritto . Un'affluenza in ...

Linkiesta : Il No al #referendum è un No al populismo, è un No ai demagoghi e ai sovranisti con le peggiori intenzioni. La best… - marcotravaglio : Alessandro Di Battista che non fa un solo comizio per il Sì al #referendum, ma arringa la folla pentastellata di Ba… - fattoquotidiano : Di Maio vota a Pomigliano d’Arco, referendum: “Sono 30 anni che lo aspettiamo”. Poi selfie e in bocca al lupo al ca… - danieledann1 : ?? #Referendum: Le prime proiezioni in diretta. SI: 69,19 % NO: 30,81 % - Sezioni: 12.559 su 61.622 - Elettori: 46.… - pentagram54 : RT @clubuds: Referendum vince il SI, ma non per merito del M5S -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum 2020 Risultati referendum, seconda proiezione: Sì in netto vantaggio al 66,7%. La diretta Fanpage.it Le Marche chiamate al voto per Elezioni Regionali e Referendum: l'affluenza definitiva Comune per Comune

1' di lettura Senigallia 21/09/2020 - Le Marche chiamate al voto per le Elezioni Regionali e il Referendum: ecco il dato definitivo sulle affluenze nei comuni del senigalliese - Arcevia, Barbara, Belv ...

Referendum taglio dei parlamentari, exit poll e risultati: avanti il sì

I seggi per il referendum sul taglio dei parlamentari si chiuderanno alle ore 15: gli exit poll e i risultati in diretta. Si è aperta la seconda giornata di voto per il referendum sul taglio dei parla ...

Elezioni, quegli exit poll della Ghisleri che agitano i politici. Ma sono fake

Sono exit poll ultra segreti, che questa mattina hanno preso a circolare vorticosamente sulle chat di politici e giornalisti. Basta il marchio "Alessandra Ghisleri" per farli ritenere preziosi e blind ...

1' di lettura Senigallia 21/09/2020 - Le Marche chiamate al voto per le Elezioni Regionali e il Referendum: ecco il dato definitivo sulle affluenze nei comuni del senigalliese - Arcevia, Barbara, Belv ...I seggi per il referendum sul taglio dei parlamentari si chiuderanno alle ore 15: gli exit poll e i risultati in diretta. Si è aperta la seconda giornata di voto per il referendum sul taglio dei parla ...Sono exit poll ultra segreti, che questa mattina hanno preso a circolare vorticosamente sulle chat di politici e giornalisti. Basta il marchio "Alessandra Ghisleri" per farli ritenere preziosi e blind ...