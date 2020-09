Referendum 2020, Crimi dopo la vittoria del Sì: “Risultato storico, M5s è motore del cambiamento. Ora avanti con le riforme” (Di lunedì 21 settembre 2020) Un “risultato storico e straordinario” con il quale il Movimento 5 stelle ha dimostrato di “essere trainante e il motore del cambiamento” della legislatura e del Paese. Così il capo politico M5s, Vito Crimi, ha commentato i primi risultati sul voto degli italiani per il Referendum sul taglio dei parlamentari, che ha visto vincere lo schieramento del Sì. Crimi ha poi ringraziato Luigi Di Maio, sottolineando che il Movimento non si “fermerà con le riforme”. Tra i prossimi step elencati dal capo politico, il voto ai 18enni anche per il Senato, la riduzione delle indennità parlamentari, ma anche “andare avanti sul conflitto di interessi”. L'articolo Referendum ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Un “risultatoe straordinario” con il quale il Movimento 5 stelle ha dimostrato di “essere trainante e ildel” della legislatura e del Paese. Così il capo politico M5s, Vito, ha commentato i primi risultati sul voto degli italiani per ilsul taglio dei parlamentari, che ha visto vincere lo schieramento del Sì.ha poi ringraziato Luigi Di Maio, sottolineando che il Movimento non si “fermerà con le riforme”. Tra i prossimi step elencati dal capo politico, il voto ai 18enni anche per il Senato, la riduzione delle indennità parlamentari, ma anche “andaresul conflitto di interessi”. L'articolo...

Linkiesta : Il No al #referendum è un No al populismo, è un No ai demagoghi e ai sovranisti con le peggiori intenzioni. La best… - marcotravaglio : Alessandro Di Battista che non fa un solo comizio per il Sì al #referendum, ma arringa la folla pentastellata di Ba… - fattoquotidiano : Di Maio vota a Pomigliano d’Arco, referendum: “Sono 30 anni che lo aspettiamo”. Poi selfie e in bocca al lupo al ca… - passionescatto : Caro #damilano rassegnati. Il referendum con la vittoria del Si ha espresso il suo consenso al governo Conte. - ladycast_catia : Risultato storico grazie a chi non si è fatto comprare DA 1 CAFFÈ ?????????? ”Referendum, la vittoria del Sì completa la… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum 2020 Risultati referendum, quarta proiezione: Sì in netto vantaggio al 68,1%. La diretta Fanpage.it Referendum, nel Novarese l’affluenza al 50,48%. Nel capoluogo si ferma al 47,27%

Un novarese su due ha votato al referendum per il taglio dei parlamentari. E’ del 50,48% l'affluenza finale alle urne registrata in provincia. Tra i comuni con il maggior numero di abitanti, Novara si ...

Exit poll, al referendum vince il sì, testa a testa in Puglia e Toscana

Dai primi instant-poll, il referendum costituzionale segna la vittoria del Sì, in vantaggio con almeno il 60%. Alle Regionali in Veneto il candidato di centrodesra Luca Zaia è in testa con il 72-76% ...

Elezioni: a Civitanova ha votato il 63% degli elettori al referendum e il 57% alle regionali

2' di lettura 21/09/2020 - Dati finali sull’affluenza arrivati insolitamente in ritardo, a due ore dal chiusura delle urne, ma che confermano la discreta partecipazione degli elettori di Civitanova e ...

Un novarese su due ha votato al referendum per il taglio dei parlamentari. E’ del 50,48% l'affluenza finale alle urne registrata in provincia. Tra i comuni con il maggior numero di abitanti, Novara si ...Dai primi instant-poll, il referendum costituzionale segna la vittoria del Sì, in vantaggio con almeno il 60%. Alle Regionali in Veneto il candidato di centrodesra Luca Zaia è in testa con il 72-76% ...2' di lettura 21/09/2020 - Dati finali sull’affluenza arrivati insolitamente in ritardo, a due ore dal chiusura delle urne, ma che confermano la discreta partecipazione degli elettori di Civitanova e ...