Referendum: netta vittoria del sì. In Toscana e Puglia avanti il centro-sinistra. Veneto, Liguria e Marche al centro-destra. De Luca vince in Campania (Di lunedì 21 settembre 2020) - Ecco lo speciale del Sole con tutti i risultati in tempo reale -Referendum, il sì vince con circa il 68,1% contro il 31,9% di no. Di Maio: «Esito storico»; Zingaretti: «Ora avanti riforme» - Regionali: Zaia a valanga in Veneto. Puglia: Emiliano e Fitto appaiati. Toscana, Giani (centro-sinistra) avanti di poco sulla Ceccardi. Marche e Liguria: centro-destra verso la vittoria. In Campania riconferma per De Luca - Lo spoglio dalle ore 15 con il Referendum e a seguire le regionali - Martedì 22 lo spoglio delle elezioni

