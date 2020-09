Referendum: netta vittoria del sì. In Toscana avanti il centro-sinistra. Puglia, testa a testa Emiliano-Fitto. Veneto, Liguria e Marche al centro-destra. De Luca vince in Campania (Di lunedì 21 settembre 2020) - Referendum, il sì vince con circa il 65% contro il 35% di no - Regionali: Zaia a valanga in Veneto. Puglia: Emiliano e Fitto appaiati. Toscana, Giani (centro-sinistra) avanti di poco sulla Ceccardi. Marche e Liguria: centro-destra verso la vittoria. In Campania riconferma per De Luca Lo speciale Elezioni con i risultati in tempo reale - Lo spoglio dalle ore 15 con il Referendum e a seguire le regionali - Martedì 22 lo spoglio delle elezioni amministrative - Così la prima giornata di voto; alle 23 affluenza al 39,4% Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 settembre 2020) -, il sìcon circa il 65% contro il 35% di no - Regionali: Zaia a valanga inappaiati., Giani (di poco sulla Ceccardi.verso la. Inriconferma per DeLo speciale Elezioni con i risultati in tempo reale - Lo spoglio dalle ore 15 con ile a seguire le regionali - Martedì 22 lo spoglio delle elezioni amministrative - Così la prima giornata di voto; alle 23 affluenza al 39,4%

fattoquotidiano : VITTORIA NETTA DEL SÌ Segui in diretta i risultati del referendum e i primi exit poll: - Dario_VdA : RT @ElioLannutti: Referendum 2020,exit poll: SI' 62-64%,NO 36-38.Ora puristi e cani da riporto,dopo la propaganda per il NO, spaccheranno i… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: VITTORIA NETTA DEL SÌ Segui in diretta i risultati del referendum e i primi exit poll: - Grillino_eFiero : @Mov5Stelle ??VITTORIA NETTA DEL SÌ ?????????????? Segui in diretta i risultati del referendum e i primi exit poll:… - esangian : RT @fattoquotidiano: VITTORIA NETTA DEL SÌ Segui in diretta i risultati del referendum e i primi exit poll: -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum netta Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera