Recovery Fund | Ferretti | “Utilizzare al meglio i fondi per agganciare ripresa”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – “Se non saremo in grado di utilizzare ali 209 miliardi del, che l’Italia potrebbe avere a disposizione dal 2021, la situazione economica italiana non tornerà più o meno ai livelli ante Covid ma potrebbe peggiorare sensibilmente”. Questo l’avvertimento dll’economista e docente Innovation Academy Trentino Sviluppo, Andrea. Due, per l’economista, le ragioni principali alla base di tale infausta previsione. La prima riguarda il divario tra l’Italia e gli altri partner europei. “Il problema – spiega– è che l’Italia si è presentata al lockdown del Covid con una situazione economica già immuno depressa e questo a causa dei nostri vincoli strutturali ...