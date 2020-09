Rambaudi | Il Napoli cerca equilibrio | il gol arrivato grazia ad un cambi tattico

(Di lunedì 21 settembre 2020) Roberto, nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha analizzato la vittoria dela Parma: “Ilè alla ridi un, questo non consiste solo nel non prendere gol ma anche nel propo ...

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, è intervenuto a "Il Bello del Calcio", in onda su Canale 21. Ecco quanto ha affermato: “Il Napoli è alla ricerca di un equilibrio, questo non consiste solo nel non ...Il Bello del Calcio torna stasera per il nono anno di fila sulle frequenze di Canale 21. Il programma è pronto a fare compagnia ai tifosi azzurri ancora una volta. L'appuntamento è fissato alle ore 20 ...