Raffaella Fico in lingerie lascia tutti senza fiato (Di lunedì 21 settembre 2020) Il lato B della ex Lady Balotelli lascia senza fiato i follower. Raffaella Fico posa in lingerie e i fan impazziscono davanti alle curve mozzafiato della showgirl. Con lei c’è il neofidanzato Giulio Fratini che in uno scatto social lascia intravedere di essere a pochi passi da lei. Entrambi davanti all’obiettivo e senza mai perdersi di vista. La foto in bianco e nero è ad alto tasso erotico: Raffaella indossa tacchi vertiginosi, slip in pizzo e una maglia trasparente e velata che lascia correre l’immaginazione. I riccioli le coprono metà schiena e non si capisce se indossi il reggiseno o no. “Che bel panorama”, “Perfezione assoluta”, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 21 settembre 2020) Il lato B della ex Lady Balotellii follower.posa ine i fan impazziscono davanti alle curve mozzadella showgirl. Con lei c’è il neofidanzato Giulio Fratini che in uno scatto socialintravedere di essere a pochi passi da lei. Entrambi davanti all’obiettivo emai perdersi di vista. La foto in bianco e nero è ad alto tasso erotico:indossa tacchi vertiginosi, slip in pizzo e una maglia trasparente e velata checorrere l’immaginazione. I riccioli le coprono metà schiena e non si capisce se indossi il reggiseno o no. “Che bel panorama”, “Perfezione assoluta”, ...

