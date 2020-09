Quel pomeriggio di un giorno da cani | il più grande ruolo di Al Pacino

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nel film cultdi unda, Sidney Lumet mette in scena un noto caso di cronaca dipingendo un fosco ritratto dell'America degli anni Settanta. Davanti all'ingresso di una banca di Brooklyn, al cospetto delle forze di polizia schierate tutt'attorno, Sonny Wortzik inveisce contro un gruppo di agenti con le pistole puntate su di lui, e in un impeto di rabbia inizia a gridare le parole "Attica! Attica!". Di colpo la folla assiepata lungo la strada esulta, si lancia in un fragoroso applauso e infine si unisce in coro a Sonny, ripetendo a gran vocele tre sillabe. Si tratta della scena più celebre didi unda, ma anche di un momento emblematico per comprendere il film di Sidney ...