Quando Lady Diana chiamava il principe Filippo «caro papà»

Il principe Filippo è sempre stato dipinto come un uomo gelido, soprattutto nei confronti della prima nuora, la compianta lady Diana che nel 1992 si separò da suo figlio Carlo d'Inghilterra dopo undici anni di matrimonio e la nascita dei principi Harry e William. Alcuni particolari dei presunti pessimi rapporti tra Diana e Filippo erano venuti a galla nel 2008, quando una confidente di lady D aveva raccontato che la principessa del Galles, dopo il divorzio da Carlo, aveva ricevuto parecchie lettere infuocate da parte dell'ex suocero. Nelle missive, inviate tra il 1994 e il 1995, il marito della regina Elisabetta II avrebbe criticato aspramente Diana per come si era comportata durante la separazione. E le sue parole «piene di crudeltà e disprezzo» avrebbero riempito d'ira la principessa del Galles. Fonti di palazzo hanno sempre rigettato queste accuse, affermando che il principe Filippo, dopo aver scoperto la relazione extraconiugale di Carlo con Camilla Parker Bowles, aveva scritto a Diana solo per darle il suo sostegno.

