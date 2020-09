Quando inizia l’Autunno 2020? L’Equinozio in Italia scocca oggi alle 15:31. Il significato astronomico ed esoterico, tra fascino, suggestione e mistero (Di martedì 22 settembre 2020) oggi, 22 Settembre, alle 13:31 UTC, 15:31 ora Italiana, scocca l’Equinozio d’Autunno 2020. Si tratta di un giorno molto importante in tutto il pianeta: da tempi immemori l’Equinozio d’Autunno, carico di fascino, suggestione e mistero, ha rappresentato un evento importante per i popoli del mondo. Perché il 22 settembre e non il 21? Generalmente l’equinozio di autunno si verifica tra il 21 e il 24 settembre, sempre a ore diverse. La variazione del momento in cui avviene è causato dalla diversa durata dell’anno solare e di quello del calendario: il pianeta ci mette 365.25 giorni effettuare un’orbita attorno al Sole. Per tale ragione l’autunno può anche “ritardare”. La ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020), 22 Settembre,13:31 UTC, 15:31 orana,l’Equinozio d’Autunno. Si tratta di un giorno molto importante in tutto il pianeta: da tempi immemori l’Equinozio d’Autunno, carico di, ha rappresentato un evento importante per i popoli del mondo. Perché il 22 settembre e non il 21? Generalmente l’equinozio di autunno si verifica tra il 21 e il 24 settembre, sempre a ore diverse. La variazione del momento in cui avviene è causato dalla diversa durata dell’anno solare e di quello del calendario: il pianeta ci mette 365.25 giorni effettuare un’orbita attorno al Sole. Per tale ragione l’autunno può anche “ritardare”. La ...

