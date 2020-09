Puglia, elezioni regionali: proiezione, Emiliano avanti Dati da campione del 6 per cento (Di lunedì 21 settembre 2020) proiezione su un campione del 6 per cento diffusa da Rai Radiouno: Emiliano 46 Fitto 40 Secondo il sondaggio c’è una forte presenza a Bari di voto per il solo candidato presidente del centrosinistra. L'articolo Puglia, elezioni regionali: proiezione, Emiliano avanti <small class="subtitle">Dati da campione del 6 per cento</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 21 settembre 2020)su undel 6 perdiffusa da Rai Radiouno:46 Fitto 40 Secondo il sondaggio c’è una forte presenza a Bari di voto per il solo candidato presidente del centrosinistra. L'articolo dadel 6 per proviene da Noi Notizie..

you_trend : ?? Elezioni regionali in #Puglia ?? Alle ultime elezioni europee nella Regione fu testa a testa tra il Movimento 5 S… - LegaSalvini : +++++ REFERENDUM, VINCE IL SÌ! +++++ EXIT POLL Regionali: Liguria, Veneto e Marche al centrodestra, Campania al ce… - fattoquotidiano : #EXITPOLL REFERENDUM: SI’ 60-64%, NO 36-40. TOSCANA: 43,5-47,5% GIANI, 40-44 CECCARDI. PUGLIA: EMILIANO-FITTO IN P… - LuciaLaVita1 : RT @ElioLannutti: Referendum 2020,exit poll: SI' 62-64%,NO 36-38.Ora puristi e cani da riporto,dopo la propaganda per il NO, spaccheranno i… - StudioChianura : Elezioni #regionali2020 #puglia2020 #Puglia -