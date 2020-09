Pubblicità ingannevole: Class Action contro Ab InBev (Di martedì 22 settembre 2020) Lo scorso 11 settembre Tanya Cooper e Joseph Rose, entrambi residenti nello stato di New York, hanno presentato, in rappresentanza di più di 100 membri, una Class Action contro il colosso mondiale della birra Ab InBev per “pubblicità ingannevole” relativamente ai prodotti della linea Ritas. I querelanti affermano che la gamma Ritas di Ab InBev, che include le versioni Margarita, Mojito, Rosé e Sangria, è stata falsamente pubblicizzata in quanto ci si aspetterebbero che i prodotti contengano rispettivamente tequila, rum e vino, cosa non corrispondente alla realtà. A rafforzare l’errata percezione sulla presenza dell’alcol solitamente associato ai cocktail con lo stesso nome da parte del cliente contribuirebbero le immagini ... Leggi su winemag (Di martedì 22 settembre 2020) Lo scorso 11 settembre Tanya Cooper e Joseph Rose, entrambi residenti nello stato di New York, hanno presentato, in rappresentanza di più di 100 membri, unail colosso mondiale della birra Abper “pubblicità” relativamente ai prodotti della linea Ritas. I querelanti affermano che la gamma Ritas di Ab, che include le versioni Margarita, Mojito, Rosé e Sangria, è stata falsamente pubblicizzata in quanto ci si aspetterebbero che i prodotti contengano rispettivamente tequila, rum e vino, cosa non corrispondente alla realtà. A rafforzare l’errata percezione sulla presenza dell’alcol solitamente associato ai cocktail con lo stesso nome da parte del cliente contribuirebbero le immagini ...

