Psg su Koulibaly, la smentita di KKN: nessuna offerta al Napoli (Di lunedì 21 settembre 2020) In queste ore sembra il futuro di Kalidou Koulibaly si è avvicinato al Paris Saint Germain: la squadra francese, come riportato dal The Telegraph, avrebbe presentato un'offerta da 80 mln al Napoli per portare a casa il difensore senegalese ... Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 21 settembre 2020) In queste ore sembra il futuro di Kalidousi è avvicinato al Paris Saint Germain: la squadra francese, come riportato dal The Telegraph, avrebbe presentato un'da 80 mln alper portare a casa il difensore senegalese ...

RafAuriemma : A queste cifre il Napoli lo venderà - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale The Telegraph – Napoli, il PSG offre 80 milioni per Kouliba… - 100x100Napoli : Secondo The Telegraph il PSG sarebbe vicino a Koulibaly - tuttonapoli : Psg su Koulibaly, la smentita di KKN: nessuna offerta pervenuta al Napoli - Fix_55 : 'Koulibaly verso il Psg: al Napoli circa 82 milioni' Secondo quanto riportato dal Telegraph, i vice campioni d'Euro… -