Proiezioni Toscana, i primi risultati: Giani al 46,5%, Ceccardi al 42,3% (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo la pubblicazione dei primi Instant Poll, ecco arrivare le Proiezioni per quel che riguarda la Regione Toscana. Il duello, come era evidente fin dalla vigilia, è tra il candidato del Centrosinistra Eugenio Giani e quella del Centrodestra Susanna Ceccardi. Le prime Proiezioni Toscana indicano questi dati: Giani al 46,5%, Ceccardi 42,3%, Galletti 6,1%. I primi dati reali, confermano quanto indicato dagli istant poll. LEGGI ANCHE > risultati Toscana, i primi Instant poll danno avanti Eugenio Giani Matteo Salvini aveva puntato molto sulla Regione storicamente rossa. I primi delle Proiezioni ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo la pubblicazione deiInstant Poll, ecco arrivare leper quel che riguarda la Regione. Il duello, come era evidente fin dalla vigilia, è tra il candidato del Centrosinistra Eugenioe quella del Centrodestra Susanna. Le primeindicano questi dati:al 46,5%,42,3%, Galletti 6,1%. Idati reali, confermano quanto indicato dagli istant poll. LEGGI ANCHE >, iInstant poll danno avanti EugenioMatteo Salvini aveva puntato molto sulla Regione storicamente rossa. Idelle...

GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: ??DIRETTA REGIONALI| TOSCANA (proiezioni) - @EugenioGiani (centrosinistra) 46,5% - @SusannaCeccardi (centrodestra) 42,3%… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: ??DIRETTA REGIONALI| TOSCANA (proiezioni) - @EugenioGiani (centrosinistra) 46,5% - @SusannaCeccardi (centrodestra) 42,3%… - Agenzia_Ansa : ??DIRETTA REGIONALI| TOSCANA (proiezioni) - @EugenioGiani (centrosinistra) 46,5% - @SusannaCeccardi (centrodestra)… - pantareipantare : RT @PamelaFerrara: Secondo le prime proiezioni SWG relative alla #Toscana, Ceccardi is the new Borgonzoni #maratonamentana - clarissa_gmai : RT @Dario_Accolla: Prime proiezioni in Toscana: avanti il centrosinistra. #elezioni2020 -