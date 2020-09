Prognosi di 20 giorni per un bengalese pestato da Marco Bianchi. Ora sarà processato (Di lunedì 21 settembre 2020) Il più piccolo dei fratelli Bianchi – Marco – sarà processato a breve per il pestaggio di un ragazzo bengalese avvenuto prima dei fatti di Colleferro. Ben due anni prima del pestaggio del 21enne Willy Monteiro Duarte – deceduto nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro proprio a causa dei calci … L'articolo Prognosi di 20 giorni per un bengalese pestato da Marco Bianchi. Ora sarà processato proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 21 settembre 2020) Il più piccolo dei fratelli– saràa breve per il pestaggio di un ragazzoavvenuto prima dei fatti di Colleferro. Ben due anni prima del pestaggio del 21enne Willy Monteiro Duarte – deceduto nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro proprio a causa dei calci … L'articolodi 20per unda. Ora saràproviene da leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Prognosi giorni Pugni in faccia alla compagna 32enne: 15 giorni di prognosi per un sospetto trauma cranico La Stampa Ruba la collana e ferisce un’anziana Bergamo, preso scippatore seriale

L’indagine della Questura è cominciata il 26 agosto, alla denuncia di una donna di 82 anni che era stata scippata nel quartiere di Celadina. Il malvivente, originario di Caserta, l’ha avvicinata con i ...

Crema, 16enne aggredito e rapinato al luna park: nei guai tre coetanei

Crema (Cremona), 21 settembre 2020 - Un arresto e due denunce. Sono tre 17enni di origine marocchina i ragazzi responsabili dell'aggressione a un coetaneo avvenuta poco dopo la mezzanotte di sabato al ...

Omicidio Willy, Marco Bianchi a processo per un altro pestaggio a ragazzo bengalese

Nel corso delle indagini sul branco di Colleferro, accusato dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, è emerso che i fratelli Bianchi erano già noti alle forze dell’ordine per altri pestaggi. Marco Bian ...

