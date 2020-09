Primo giorno di scuola per i figli di Wanda Nara: “Si preoccupano l’uno dell’altro” (Di lunedì 21 settembre 2020) Lei li chiama 'My team'. Sveglia presto per i figli di Wanda Nara e Mauro Icardi che questa mattina a Parigi hanno iniziato le scuole per la prima volta. Perché un anno fa erano rimasti a studiare a Milano quando il giocatore si era trasferito nella capitale francese, dall'Inter al PSG. La moglie del giocatore ha raccontato di quello che l'ha impressionata, come ognuno dei suoi figli si preoccupa per l'altro fratello. "Il gruppo più forte lo formiamo in casa", ha scritto.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFZECZwhhtP/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFZJbQnBhMc/" Primo giorno di scuola per i figli di Wanda Nara: “Si preoccupano ... Leggi su golssip (Di lunedì 21 settembre 2020) Lei li chiama 'My team'. Sveglia presto per idie Mauro Icardi che questa mattina a Parigi hanno iniziato le scuole per la prima volta. Perché un anno fa erano rimasti a studiare a Milano quando il giocatore si era trasferito nella capitale francese, dall'Inter al PSG. La moglie del giocatore ha raccontato di quello che l'ha impressionata, come ognuno dei suoisi preoccupa per l'altro fratello. "Il gruppo più forte lo formiamo in casa", ha scritto.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFZECZwhhtP/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFZJbQnBhMc/"diper idi: “Si...

LegaSalvini : IL BAMBINO CHE SEGUE OVUNQUE SALVINI: 'MATTEO VAI AVANTI, UN GIORNO VOGLIO ESSERE COME TE' - mengonimarco : Mamma dice: 'guarda ho ritrovato questi disegni, eri bravo da piccolo!!!' Ma in che senso 'da piccolo'?? hahahah Bu… - SkyTG24 : Genova, primo giorno di Scuola senza banchi: bambini costretti a studiare in ginocchio - SignorTrofimov : RT @dbric511: L'autunno inizierà il 22 settembre con l''equinozio', che, in astronomia, è il giorno in cui per pranzo trovi il primo piatto… - sioavessiprevis : RT @Linus2k: 45,5% di elettori solo il primo giorno! Evvai! Affluenza più alta delle elezioni del 2015! #latoscananonsilega #inToscanaunvis… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo giorno Elezioni in era Covid, affluenza: i dati del primo giorno Teleborsa Quale sostegno a scuola?

Come ogni anno la scuola è iniziata e ancora non ci sono gli insegnanti di sostegno. Ogni anno la stessa cosa. Si chiama sostegno perché deve sostenere un ragazzo/bambino in difficoltà, mi sembra il m ...

Elezioni regionali e referendum: quei seggi a prova di assembramenti

Mascherine obbligatorie, gel igienizzante e percorsi anti-assembramento non sono bastati. Non del tutto almeno. Ieri infatti, per buona parte della giornata, i seggi della Capitale sono apparsi semi-d ...

Grande Fratello Vip, Myriam Catania e Francesco Oppini: chi sono i nuovi concorrenti della casa

Franco Oppini contro Alba Parietti: "Al GF Vip hai offuscato Francesco, fai più la madre" L'attore non è stato proprio tenerissimo nei confronti della ex, a Domenica Live. A suo dire, la telefonata de ...

Come ogni anno la scuola è iniziata e ancora non ci sono gli insegnanti di sostegno. Ogni anno la stessa cosa. Si chiama sostegno perché deve sostenere un ragazzo/bambino in difficoltà, mi sembra il m ...Mascherine obbligatorie, gel igienizzante e percorsi anti-assembramento non sono bastati. Non del tutto almeno. Ieri infatti, per buona parte della giornata, i seggi della Capitale sono apparsi semi-d ...Franco Oppini contro Alba Parietti: "Al GF Vip hai offuscato Francesco, fai più la madre" L'attore non è stato proprio tenerissimo nei confronti della ex, a Domenica Live. A suo dire, la telefonata de ...