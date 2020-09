Prima lo annuncia su Facebook poi ammazza il figlio di 11 anni (Di lunedì 21 settembre 2020) Rosa Scognamiglio L'uomo, un operaio di 47 anni, ha sparato al figlio di 11 anni e poi si è tolto la vita con la stessa arma da fuoco Ha ucciso al figlio di undici anni e poi si è tolto la vita. Si tratta dell'omicidio-suicidio avvenuto nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre a Rivara Cavanese, in provincia di Torino, dove un operaio di 47 anni, Claudio Baima Poma, ha sparato al suo bambino Prima di puntare la stessa arma da fuoco contro sé stesso. In queste ore, sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Ivrea intervenuti per primi sul luogo dell'accaduto. La tragedia L'omicidio-suicidio si è consumato a notte fonda, pressapoco alle ore 2, in una villetta di Rivara, nel Torinese. L'uomo ha esploso ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) Rosa Scognamiglio L'uomo, un operaio di 47, ha sparato aldi 11e poi si è tolto la vita con la stessa arma da fuoco Ha ucciso aldi undicie poi si è tolto la vita. Si tratta dell'omicidio-suicidio avvenuto nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre a Rivara Cavanese, in provincia di Torino, dove un operaio di 47, Claudio Baima Poma, ha sparato al suo bambinodi puntare la stessa arma da fuoco contro sé stesso. In queste ore, sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Ivrea intervenuti per primi sul luogo dell'accaduto. La tragedia L'omicidio-suicidio si è consumato a notte fonda, pressapoco alle ore 2, in una villetta di Rivara, nel Torinese. L'uomo ha esploso ...

Ultime Notizie dalla rete : Prima annuncia Torino, uccide il figlio di 11 anni e si suicida. Annuncia la tragedia su Facebook QUOTIDIANO.NET Rivara (Torino): uccide il figlio di 11 anni e si spara. Scarica la colpa sulla ex moglie. L’annuncio su Fb

Rivara (Torino): un uomo di 47 anni ha ucciso il figlio di 11 e poi si è tolto la vita. Omicidio-suicidio nella notte tra 20 e 21 settembre a Rivara (provincia di Torino), in un’abitazione di via Belt ...

TORINO: UCCIDE IL FIGLIO E POI SI SPARA, TRAGEDIA ANNUNCIATA SU FB

Aveva annunciato su Facebook l’omicidio del figlio e il suo successivo suicidio. In un lungo post via social, l’uomo ha raccontato la sua depressione, scaricando gran parte delle responsabilità del ge ...

