Premier League: ok Tottenham e Leicester, male Chelsea e United (Di lunedì 21 settembre 2020) Altra giornata ricca di goal in Premier League. Manè stende il Chelsea con una doppietta, gli Spurs surclassano il Southampton con Son e Kane. L’Everton di Ancelotti prosegue vincendo con il WBA grazie anche al primo goal di James Rodriguez; il Leicester invece rifila quattro reti al Burnley. Sconfitte per Manchester United e Fulham, che hanno perso rispettivamente contro Crystal Palace e Leeds. Son inarrestabile, Kane assistman Son-Kane è il binomio che ha demolito il Southampton nel proprio fortino del St. Marys. Grande performance degli uomini di Mourinho che dimenticano così la prima deludente sconfitta contro l’Everton. Gara subito scoppiettante, Ings porta avanti il Southampton, ma il Tottenham reagisce e capovolge la situazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 settembre 2020) Altra giornata ricca di goal in. Manè stende ilcon una doppietta, gli Spurs surclassano il Southampton con Son e Kane. L’Everton di Ancelotti prosegue vincendo con il WBA grazie anche al primo goal di James Rodriguez; ilinvece rifila quattro reti al Burnley. Sconfitte per Manchestere Fulham, che hanno perso rispettivamente contro Crystal Palace e Leeds. Son inarrestabile, Kane assistman Son-Kane è il binomio che ha demolito il Southampton nel proprio fortino del St. Marys. Grande performance degli uomini di Mourinho che dimenticano così la prima deludente sconfitta contro l’Everton. Gara subito scoppiettante, Ings porta avanti il Southampton, ma ilreagisce e capovolge la situazione ...

