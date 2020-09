Premier League, il Liverpool vince in casa del Chelsea. Cinquina del Tottenham. Esordio con vittoria per il City (Di lunedì 21 settembre 2020) Premier League, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) – Premier League, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. Premier League, i risultati della seconda giornata Seconda vittoria consecutiva per Everton, Arsenal e Crystal Palace con quest’ultima che ha vinto in casa del Manchester United. Primo successo del Leeds che ha superato 4-3 il Fulham. Il big match va al Liverpool che ha superato 2-0 il Chelsea. A punteggio pieno anche il Leicester con un 4-2 al Burnley. Vittorie esterne per Brighton e ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020), calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) –, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con ilchiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali., i risultati della seconda giornata Secondaconsecutiva per Everton, Arsenal e Crystal Palace con quest’ultima che ha vinto indel Manchester United. Primo successo del Leeds che ha superato 4-3 il Fulham. Il big match va alche ha superato 2-0 il. A punteggio pieno anche il Leicester con un 4-2 al Burnley. Vittorie esterne per Brighton e ...

