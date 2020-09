Premier League: Aston Villa-Sheffield Utd 1-0 (Di lunedì 21 settembre 2020) Buona la prima, l'Aston Villa vince all'esordio, ma l'espulsione al 12' del capitano dello Sheffield United, John Egan, fa discutere e pesa inevitabilmente nell'analisi di questo match, finito 1-0 per ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 settembre 2020) Buona la prima, l'vince all'esordio, ma l'espulsione al 12' del capitano delloUnited, John Egan, fa discutere e pesa inevitabilmente nell'analisi di questo match, finito 1-0 per ...

OfficialASRoma : In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder ?? #ASRoma - SkySport : ASTON VILLA-SHEFFIELD UNITED 1-0 Risultato finale ? ? #Konsa (63') ? Premier League - 2^ Giornata #SkySport… - flaubertbinho : Manchester City dando aula na premier league. - Fprime86 : RT @SkySport: ASTON VILLA-SHEFFIELD UNITED 1-0 Risultato finale ? ? #Konsa (63') ? Premier League - 2^ Giornata #SkySport #SkyPremier #Pre… - beberyg : Sterling perdendo gol Tudo normal na Premier League -