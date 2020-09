Premier League 2020/2021: l’Aston Villa batte 1-0 lo Sheffield (Di lunedì 21 settembre 2020) Vittoria di misura per l’Aston Villa all’esordio in campionato. I padroni di casa, nel primo match stagionale, si impongo per 1-0 sullo Sheffield United nella gara valevole per la seconda giornata di Premier League 2020/2021. Seconda sconfitta consecutiva per la formazione ospite dopo quella con il Wolverhampton. Decisiva la rete messa a segno da Ezri Konza al 63′ su assist di Mings. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Vittoria di misura per l’Astonall’esordio in campionato. I padroni di casa, nel primo match stagionale, si impongo per 1-0 sulloUnited nella gara valevole per la seconda giornata di. Seconda sconfitta consecutiva per la formazione ospite dopo quella con il Wolverhampton. Decisiva la rete messa a segno da Ezri Konza al 63′ su assist di Mings.

