Premier League 2020/2021: il Manchester City batte il Wolverhampton all’esordio (Di lunedì 21 settembre 2020) Esordio positivo per il Manchester City in campionato. La squadra di Pep Guardiola supera il Wolverhampton per 2-1 nella gara valevole per la seconda giornata di Premier League 2020/2021. I secondi classificati nella passata stagione, alla prima gara dell’anno in campionato, riescono a strappare i tre punti al Molineux Stadium con una squadra in costante crescita, che nel finale prova anche a pareggiarla. Apre le marcature Kevin De Bruyne su calcio di rigore, mentre il raddoppio è firmato dal giovane Phil Foden. Nella ripresa arriva la rete dei padroni di casa con Raul Jimenez, ma il City riesce comunque a portare a casa la vittoria. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Esordio positivo per ilin campionato. La squadra di Pep Guardiola supera ilper 2-1 nella gara valevole per la seconda giornata di. I secondi classificati nella passata stagione, alla prima gara dell’anno in campionato, riescono a strappare i tre punti al Molineux Stadium con una squadra in costante crescita, che nel finale prova anche a pareggiarla. Apre le marcature Kevin De Bruyne su calcio di rigore, mentre il raddoppio è firmato dal giovane Phil Foden. Nella ripresa arriva la rete dei padroni di casa con Raul Jimenez, ma ilriesce comunque a portare a casa la vittoria.

