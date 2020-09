Positivo al Covid muore mentre cerca di raggiungere l’ambulanza a piedi nel Nuorese. La procura apre un’inchiesta (Di lunedì 21 settembre 2020) Era uscito di casa con la valigia per raggiungere l’ambulanza che avrebbe dovuto ricoverarlo in ospedale, dopo che le sue condizioni stavano peggiorando a causa del Covid-19. Ma Carlo Lobina, 67 anni, è morto dopo essere svenuto al suolo dopo una salita molto ripida. I soccorsi degli operatori sono stati inutili. È successo nella tarda serata di venerdì 20 settembre a Seui, in provincia di Nuoro. La procura di Lanusei (Nuoro) ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte del pensionato. L’uomo era emigrato in Germania per lavoro molti anni fa, dove viveva con moglie e figli. Si trovava in Sardegna per le vacanze estive, quando era tornato per assistere la madre anziana. Nei giorni scorsi era risultato Positivo al coronavirus, dopo essere stato a contatto con una persona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Era uscito di casa con la valigia perl’ambulanza che avrebbe dovuto ricoverarlo in ospedale, dopo che le sue condizioni stavano peggiorando a causa del-19. Ma Carlo Lobina, 67 anni, è morto dopo essere svenuto al suolo dopo una salita molto ripida. I soccorsi degli operatori sono stati inutili. È successo nella tarda serata di venerdì 20 settembre a Seui, in provincia di Nuoro. Ladi Lanusei (Nuoro) ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte del pensionato. L’uomo era emigrato in Germania per lavoro molti anni fa, dove viveva con moglie e figli. Si trovava in Sardegna per le vacanze estive, quando era tornato per assistere la madre anziana. Nei giorni scorsi era risultatoal coronavirus, dopo essere stato a contatto con una persona ...

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Covid Covid in Francia, metà paese ad alto rischio, ma la scuola allenta le restrizioni Corriere della Sera Coronavirus: 147 nuovi casi positivi in Toscana, 2.956 i positivi (+129), 23 in terapia intensiva (+2)

In Toscana sono 13.812 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più rispetto a ieri (52 identificati in corso di tracciamento e 95 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,1% in più rispet ...

Liguria, tre morti e 15 pazienti in terapia intensiva: 62 malati e 84 casi più di ieri

Genova 20 settembre. Sono 1591 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di tre (donna di anni 96 deceduta l’altroieri all’ospedale di Sarzana e residente alla Spezia, donne d ...

Covid, 17 positivi nel Palermitano e 40 sotto controllo dopo festa compleanno

PALERMO - Salgono a 17 i positivi al covid a Belmonte Mezzagno e altri 40 sono sotto osservazione, dopo avere partecipato ad una festa di compleanno. Nel corso dei controlli eseguiti dal Comune uno de ...

