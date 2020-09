Polonia, l'alleato di Meloni dice no ai migranti dall'Italia. Sit-in a Berlino: 'Portateli da noi'" (Di lunedì 21 settembre 2020) 'Aboliremo Dublino'. La promessa della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di superare il contestato regolamento che assegna ai Paesi di primo ingresso la responsabilità di ... Leggi su europa.today (Di lunedì 21 settembre 2020) 'Aboliremo Dublino'. La promessa della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di superare il contestato regolamento che assegna ai Paesi di primo ingresso la responsabilità di ...

M5S_Europa : #Fitto è l’unico candidato della #Puglia a non aver sottoscritto la richiesta di #Arcigay di tutelare le persone… - dangelo_luciana : RT @M5S_Europa: #Fitto è l’unico candidato della #Puglia a non aver sottoscritto la richiesta di #Arcigay di tutelare le persone #LGBTI: d'… - Frankf1842 : RT @M5S_Europa: #Fitto è l’unico candidato della #Puglia a non aver sottoscritto la richiesta di #Arcigay di tutelare le persone #LGBTI: d'… - icaro_diretto : RT @M5S_Europa: #Fitto è l’unico candidato della #Puglia a non aver sottoscritto la richiesta di #Arcigay di tutelare le persone #LGBTI: d'… - Lorellastelle : RT @M5S_Europa: #Fitto è l’unico candidato della #Puglia a non aver sottoscritto la richiesta di #Arcigay di tutelare le persone #LGBTI: d'… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia alleato Polonia, Kaczynski «il gattaro» e la guerra dei visoni: balla il governo Corriere della Sera Polonia, Kaczynski «il gattaro» e la guerra dei visoni: balla il governo

dal nostro corrispondente BERLINO — I gatti sono più importanti delle persone? Sembra un quesito degno di George Orwell. E invece, sia pur in senso lato, è diventato il rovello che lacera la politica ...

Cercasi alleati che spendano per la Difesa. Il messaggio di Mark Esper (per Berlino?)

Il capo del Pentagono lancia la nuova strigliata agli alleati sul 2% del Pil da spendere nella Difesa, a fronte delle minacce da Cina e Russia. "Se la Germania arrivasse a tale soglia, sarebbe la magg ...

Regionali '20, D'Amato (M5S): "Fitto alleato di destra omofoba"

BARI - “Raffaele Fitto è l’unico candidato Presidente della Regione Puglia a non aver sottoscritto la richiesta di Arcigay di impegnarsi, in caso di vittoria, a tutelare le persone LGBTI e ad avviare ...

dal nostro corrispondente BERLINO — I gatti sono più importanti delle persone? Sembra un quesito degno di George Orwell. E invece, sia pur in senso lato, è diventato il rovello che lacera la politica ...Il capo del Pentagono lancia la nuova strigliata agli alleati sul 2% del Pil da spendere nella Difesa, a fronte delle minacce da Cina e Russia. "Se la Germania arrivasse a tale soglia, sarebbe la magg ...BARI - “Raffaele Fitto è l’unico candidato Presidente della Regione Puglia a non aver sottoscritto la richiesta di Arcigay di impegnarsi, in caso di vittoria, a tutelare le persone LGBTI e ad avviare ...