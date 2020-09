Pogacar è già nella storia Che lezione dalla Slovenia (Di lunedì 21 settembre 2020) A 22 anni il 'Bimbo' trionfa nel Tour: è il secondo più giovane di sempre. Il paese è un modello: solo 2 milioni di abitanti eppure tanti sportivi di talento Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) A 22 anni il 'Bimbo' trionfa nel Tour: è il secondo più giovane di sempre. Il paese è un modello: solo 2 milioni di abitanti eppure tanti sportivi di talento

ChiaraDAmico1 : RT @RaiSport: Chi sale e chi scende - 20ª tappa ?? Sale #Pogacar, lo sloveno è riuscito a ribaltare una situazione che sembrava blindata. S… - InterCLAzionale : RT @gODDEnino: Bellissimo omaggio di @destefanoaless e di @RaiSport a #GianniMura per chiudere questo #Tour così anomalo e già indimenticab… - gODDEnino : Bellissimo omaggio di @destefanoaless e di @RaiSport a #GianniMura per chiudere questo #Tour così anomalo e già ind… - ErmannoClaypoo1 : Vedo Pogacar in giallo e ancora non mi abituo. Forse su Roglic ha ragione Nibali: forte, ma non sa correre. Già è l… - SergioRicciare1 : #EurosportCiclismo Una curiosità: ma come hanno fatto a dare la bici gialla a Pogacar? L'avevano già pronta? -

Ultime Notizie dalla rete : Pogacar già Cosa vedete quando guardate una stella cadente AGI - Agenzia Giornalistica Italia