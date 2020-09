Playoff Nba | Davis salva i Lakers e dedica la vittoria a Kobe

(Di lunedì 21 settembre 2020)Nba. Ivincono allo scadere con i Nuggets e si portano sul 2-0. Decisiva la tripla sulla sirena di, chelaNella finale di Western Conference deiNba, ibattono 105-103 i Nuggets e si portano sul 2-0. Decisivo il canestro di tre punti sulla sirena di Anthony, che poilaBryant. I gialloviola si portano a due sole vittorie dalla Finals. Grande rammarico per i Nuggets, che già pregustavano l’ennesima rimonta in questi. Primo tempo a favore dei, che, trascinati dai 20 punti di Lebron, vanno al riposo con un vantaggio di 10 punti. Nel 3° ...

Le Conference Finals sono in pieno svolgimento. I Miami Heat sono in testa 2-1 vs i Boston Celtics, i Los Angeles Lakers stanotte si sono portati 2-0 nei confronti dei Denver Nuggets. Più dei punteggi ...I playoff della NBA continuano a regalare emozioni a non finire. Nella gara 2 della finale della Western Conference i Los Angeles Lakers hanno centrato la seconda vittoria, battendo all'ultimo respiro ...La squadra della capitale californiana ha voluto mostrare vicinanza ai Nuggets via Twitter dopo il canestro sulla sirena incassato dai Lakers. Una sensazione che a Sacramento ben ricordano, quando nel ...