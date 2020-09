Più prestiti ma meno esposizione: come l’Italia supera la pandemia (Di lunedì 21 settembre 2020) Una delle principali preoccupazioni per il settore bancario legato alle conseguenze del passaggio della pandemia di coronavirus era quella legata alla possibilità che un numero sempre maggiore di debitori non fosse in grado di restituire i fondi precedentemente prestati. In parte a causa del crescere della disoccupazione e in parte per colpa delle incertezze legate … Più prestiti ma meno esposizione: come l’Italia supera la pandemia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 21 settembre 2020) Una delle principali preoccupazioni per il settore bancario legato alle conseguenze del passaggio delladi coronavirus era quella legata alla possibilità che un numero sempre maggiore di debitori non fosse in grado di restituire i fondi precedentemente prestati. In parte a causa del crescere della disoccupazione e in parte per colpa delle incertezze legate … Piùmal’ItalialaInsideOver.

frank9you : @stefano19 @GuidoCrosetto noi non abbiamo ancora fatto i conti delle conseguenze,e siamo l'unico paese che vorrebbe… - Finaz61562254 : @FraCazzolla Si sicuramente Pirlo ne sa più di tutti noi e se Pellegrini se ne va è perché l’allenatore ha dato l’o… - VEm86 : @marco_rogerio_ La mia motivazione é che non abbiamo attaccante da affiancare a Cr7 e dybala e non capisco perché c… - CiapGiacomo : @lorenzooleporee I tempi dei 'prestiti secchi' sono finiti con il cambio di proprietà. Da quando Gjjjjerson non c'è più. - ale13_spino : @Teo__Visma @dello__98 Matteo, il Milan sta facendo tutti prestiti onerosi con diritto (alla tonali)...se dai 10 di… -

Ultime Notizie dalla rete : Più prestiti Il drift più veloce di sempre è del polacco Kuba Przygonski autoblog.it