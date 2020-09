Pirlo sui social | “Buona la prima | grazie ragazzi”

(Di lunedì 21 settembre 2020) Inizia con una vittoria schiacciante la nuova era di Andreacome allenatore della Juventus. L’ex calciatore di Milan e Juve, al suo primo anno in Serie A, ha esordito con i tre punti in tasca ai danni della Sampdoria. Questo il commento del tecnico su twitter: “ragazzi, buona la”.ragazzi. Buona la@juventusfc pic.twitter.com/wjQdoSECZo — Andrea(@official) September 20, 2020 Foto: twitter Juventus L'articolosui: “Buona laragazzi” proviene da Alfredo Pedullà.

La nuova Juventus e Pirlo allenatore partono con il botto: 3 reti alla Sampdoria firmate Kulusevski, Bonucci e Ronaldo, tre punti conquistati e, finalmente, il bel gioco tanto atteso. E lo Stadium rit ...C'è qualcosa di nuovo oggi nella Juve, anzi d'antico: parafrasiamo Giovanni Pascoli per raccontare la prima, convincente volta di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus (priva di Dybala e de Ligt, ...