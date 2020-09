Pirlo: «Problema centravanti? C’è anche Dybala…» – VIDEO (Di lunedì 21 settembre 2020) Andrea Pirlo, allenatore della Juve, ha parlato dell’attaccante nella conferenza stampa post partita della Sampdoria Nella conferenza post partita di Juve Sampdoria, Andrea Pirlo ha parlato anche dell’attesa del nuovo attaccante. Le sue dichiarazioni. REPARTO OFFENSIVO – «Vedremo, io ho in testa un calcio con il centravanti. Se non dovesse arrivare ho in mente altre soluzioni. L’importante è coprire tutte le zone d’attacco». DYBALA – «Dybala è un giocatore di qualità che può giocare ovunque. Assieme a Kulusevski, al posto di Kulusevski. Quando avremo tutti a disposizione vedremo» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Andrea, allenatore della Juve, ha parlato dell’attaccante nella conferenza stampa post partita della Sampdoria Nella conferenza post partita di Juve Sampdoria, Andreaha parlatodell’attesa del nuovo attaccante. Le sue dichiarazioni. REPARTO OFFENSIVO – «Vedremo, io ho in testa un calcio con il. Se non dovesse arrivare ho in mente altre soluzioni. L’importante è coprire tutte le zone d’attacco». DYBALA – «Dybala è un giocatore di qualità che può giocare ovunque. Assieme a Kulusevski, al posto di Kulusevski. Quando avremo tutti a disposizione vedremo» Leggi su Calcionews24.com

