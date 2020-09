Pioli: “Siamo stati squadra, abbiamo un’identità” (Di lunedì 21 settembre 2020) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, commenta così la vittoria sul Bologna ai microfoni di Milan Tv: ““La partita presentava tante insidie per l’aggressività dei nostri avversari. Siamo stati squadra, fino al secondo gol la squadra mi è piaciuta in tutto. Poi abbiamo smesso di giocare e la partita poteva riaprirsi, noi dobbiamo portare avanti i nostri concetti e le nostre idee fino alla fine. La squadra però si è fatta trovare preparata. Adesso abbiamo un’identità, fiducia e qualità, abbiamo la consapevolezza di avere giocatori che possono fare la giocata vincente in qualsiasi momento”. Foto: Twitter Milan L'articolo Pioli: “Siamo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) L’allenatore del Milan, Stefano, commenta così la vittoria sul Bologna ai microfoni di Milan Tv: ““La partita presentava tante insidie per l’aggressività dei nostri avversari. Siamo, fino al secondo gol lami è piaciuta in tutto. Poismesso di giocare e la partita poteva riaprirsi, noi dobbiamo portare avanti i nostri concetti e le nostre idee fino alla fine. Laperò si è fatta trovare preparata. Adessoun’identità, fiducia e qualità,la consapevolezza di avere giocatori che possono fare la giocata vincente in qualsiasi momento”. Foto: Twitter Milan L'articolo: “Siamo ...

