Pioli: «Dobbiamo essere ambiziosi e migliorare il sesto posto dell'anno scorso» (Di lunedì 21 settembre 2020) Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Bologna. Le sue dichiarazioni Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Bologna. Le parole del tecnico rossonero. MATCH – «Quando una squadra sta bene mentalmente poi le gambe vanno di conseguenza. Questa squadra sa tenere il campo con personalità e oggi avevamo un avversario molto difficile. Fino al 2-0 abbiamo giocato una partita molto seria. Sono contento». IBRAHIMOVIC – «Quando alla fine funziona una squadra i singoli vengono esaltati. Zlatan è un campione e lo conferma sempre. Funziona il meccanismo, funziona la squadra e c'è più fiducia. Le qualità tecniche ci sono e siamo contenti di sfruttarle in questo momento». OBIETTIVI – ...

