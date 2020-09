Peugeot 3008 - Il restyling in Italia con prezzi a partire da 29 mila euro (Di lunedì 21 settembre 2020) La Peugeot ha ufficializzato il listino prezzi completo della rinnovata 3008. La Suv francese sarà disponibile in otto differenti declinazioni e tre allestimenti, abbinabili a pacchetti che ne completano l'equipaggiamento, e proposta a partire da 29 mila euro nella versione endotermica, da 31 mila euro diesel e da 44.680 euro elettrificata, con le prime consegne previste all'inizio del prossimo anno. Due versioni ibride plug-in. Sulla nuova 3008 sono disponibili due motorizzazioni ibride plug-in: la Hybrid4 300 e-Eat8, a trazione integrale, con autonomia in modalità elettrica fino a 59 km (ciclo Wltp) e la Hybrid 225 e-Eat8, a due ruote motrici, che percorre a zero emissioni fino a 56 km. La prima ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 21 settembre 2020) Laha ufficializzato il listinocompleto della rinnovata. La Suv francese sarà disponibile in otto differenti declinazioni e tre allestimenti, abbinabili a pacchetti che ne completano l'equipaggiamento, e proposta ada 29nella versione endotermica, da 31diesel e da 44.680elettrificata, con le prime consegne previste all'inizio del prossimo anno. Due versioni ibride plug-in. Sulla nuovasono disponibili due motorizzazioni ibride plug-in: la Hybrid4 300 e-Eat8, a trazione integrale, con autonomia in modalità elettrica fino a 59 km (ciclo Wltp) e la Hybrid 225 e-Eat8, a due ruote motrici, che percorre a zero emissioni fino a 56 km. La prima ...

ABMnewscom : NUOVO SUV PEUGEOT 3008 Ordinabile da oggi in Italia - Affaritaliani : Nuovo Peugeot 3008, ordinabile in Italia - QuotidianoMotor : Nuovo Peugeot 3008: da 29.000 euro per le motorizzazioni benzina PureTech - motoblog : Nuovo Peugeot 3008: da 29.000 euro per le motorizzazioni benzina PureTech - Caterinadiiorgi : Nuovo Peugeot 3008: da 29.000 euro per le motorizzazioni benzina PureTech -