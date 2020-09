(Di lunedì 21 settembre 2020) Laindagine di, la serie tv diretta da Maria Sole Tognazzi, con Paola Cortellesi ed Andrea Pennacchi che ha debuttato lunedì scorso su Sky Cinema e Now Tv ottenendo 746.000 telespettatori, porterà i due protagonisti nel mondo dell'addestramento di cani. Si chiama, infatti "Giorno da cani", il secondo episodio, in onda questa sera, 21 settembre 2020 alle 21:15, anch'esso tratto dall'omonimo romanzo di Alicia Gimenez-Bartlett. In alto potete vedere una clip tratta dall'episodio., il cast Paola Cortellesi ed Andrea Pennacchi nei panni dei due protagonisti pubblicato su TVBlog.it 21 settembre 2020 09:00.

toysblogit : Petra, la seconda puntata: anticipazioni - DZdria : @mariasolet Buongiorno,ho visto ieri la seconda puntata di Petra, avrei qualche osservazione da fare:il cane che vi… - DZdria : @SkyTG24 @PaolaCortellesi @SchillaciOmar Ho visto ieri la seconda puntata,molto bene Petra ed il suo vice.Sono inve… - juventina__1897 : Cortellesi bravissima,però la seconda puntata ê stata troppo dura,pesante. Io adoro I cani e vedere certe cose,sepp… - GimboTognazzi : RT @stefanocugini: #Petra. Dopo la seconda puntata vista confermo che @PaolaCortellesi e @Pennacchiiiii sono (non solo, 'hanno') un'alchimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Petra seconda

L’appuntamento è alle ore 21.15: ecco le puntate di Petra quando vanno in onda: Prima puntata: “Riti di morte” – lunedì 14 settembre 2020 Seconda puntata: “Giorno da cani” – lunedì 21 settembre 2020 ...Come si rimane umani nell’era digitale? Quali valori possiamo esprimere in un social network? La nostra immagine reale corrisponde a quella digitale? Come si risponde all’odio in rete? Sono alcune del ...L’arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, ha ripreso e diramato le indicazioni date dal vescovo di Cefalù , Giuseppe Marciante, in merito alle presunte apparizioni dell’arcangelo ...