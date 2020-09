Petra, la recensione del secondo episodio Giorno da cani: Nuovi incontri per l’ispettore Delicato (Di lunedì 21 settembre 2020) La recensione del secondo episodio di Petra, il nuovo Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, che conferma le buone impressioni dell'esordio. Iniziamo la nostra recensione del secondo episodio di Petra con la conferma delle sensazioni positive avute alla visione dell'esordio della scorsa settimana, sostenute anche dal record di ascolti su Sky: Giorno da cani, che è tratto dal secondo romanzo dedicato al personaggio da Alicia Giménez-Bartlett, prosegue e sviluppa ciò che era stato introdotto nel corso della premiere, dedicandosi a un caso più articolato e complesso, consolidando il rapporto tra Petra e il suo compagno di indagini, il vice ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 settembre 2020) Ladeldi, il nuovo Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, che conferma le buone impressioni dell'esordio. Iniziamo la nostradeldicon la conferma delle sensazioni positive avute alla visione dell'esordio della scorsa settimana, sostenute anche dal record di ascolti su Sky:da, che è tratto dalromanzo dedicato al personaggio da Alicia Giménez-Bartlett, prosegue e sviluppa ciò che era stato introdotto nel corso della premiere, dedicandosi a un caso più articolato e complesso, consolidando il rapporto trae il suo compagno di indagini, il vice ...

