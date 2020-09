Perde tavola da surf alle Hawaii | la ritrova nelle Filippine due anni dopo

(Di lunedì 21 settembre 2020) Quando ilista di big wave Doug Falter ha perso la suanel 2018, aveva sperato che un pescatore locale la raccogliesse, ma non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata trovata a ...

E' curioso quanto accaduto al surfista Doug Falter. Nel 2018 il 35enne ha perso la sua tavola da surf alle Hawaii. In un primo momento aveva sperato che un pescatore della zona la ritrovasse ma questo ...Quando il surfista di big wave Doug Falter ha perso la sua tavola alle Hawaii nel 2018, aveva sperato che un pescatore locale la raccogliesse, ma non avrebbe mai immaginato che sarebbe stata trovata a ...