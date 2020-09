Perché la vittoria di Schitt’s Creek agli Emmy Awards è importante (Di lunedì 21 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=dL8EVXx8Si0 In un mondo televisivo dominato da streaming globali e network internazionali pensiamo di avere accesso a tutti i titoli del momento. Eppure, non è sempre così: Schitt’s Creek, serie comica conclusasi quest’anno dopo sei stagioni, ha sbancato letteralmente gli Emmy Awards 2020, portandosi a casa nove statuette e accaparrandosi tutte le categorie comiche principali, impresa praticamente inedita. Ma in Italia noi, di questa produzione da record, non abbiamo mai visto un singolo episodio. Il che è ulteriormente paradossale, dato che stiamo parlando di una delle più importanti degli scorsi anni per svariati motivi. Schitt’s Creek non è una serie a grandissimo budget né dalle ambizioni mainstream assolute: è ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=dL8EVXx8Si0 In un mondo televisivo dominato da streaming globali e network internazionali pensiamo di avere accesso a tutti i titoli del momento. Eppure, non è sempre così: Schitt’s, serie comica conclusasi quest’anno dopo sei stagioni, ha sbancato letteralmente gli2020, portandosi a casa nove statuette e accaparrandosi tutte le categorie comiche principali, impresa praticamente inedita. Ma in Italia noi, di questa produzione da record, non abbiamo mai visto un singolo episodio. Il che è ulteriormente paradossale, dato che stiamo parlando di una delle più importanti degli scorsi anni per svariati motivi. Schitt’snon è una serie a grandissimo budget né dalle ambizioni mainstream assolute: è ...

WeAreTennisITA : Fa il segno della vittoria Shapo, perché è come se avesse vinto anche lui. Di sicuro, però, è entrato nel cuore dei… - LegaSalvini : 'LA SINISTRA MI RINGRAZIA PERCHÉ L'ABBIAMO ELIMINATA'. #SALVINI, LA VITTORIA SULLA FORNERO - rxncore : Molto disappointed perchè si meritava la vittoria ?? - miguelandstiles : RT @stellifernox: Hanno mandato a casa di ogni nominee un tizio in una tuta di contenimento e il premio in mano per darglielo in caso di vi… - aionia_ : RT @stellifernox: Hanno mandato a casa di ogni nominee un tizio in una tuta di contenimento e il premio in mano per darglielo in caso di vi… -