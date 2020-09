Perché Donald Trump stavolta punta tutto su YouTube (Di lunedì 21 settembre 2020) Quando si parla di social network e dintorni, i nomi più citati sono sempre gli stessi: Facebook, Instagram, Twitter e adesso anche TikTok. C’è però una piattaforma quasi social di cui si parla ancora decisamente meno: YouTube. Il servizio di videostreaming di proprietà di Google non solo ha 2 miliardi di utenti attivi al mese, ma soprattutto è utilizzata – nella fascia d’età che va dai 18 ai 29 anni – da nove statunitensi su dieci, una percentuale superiore a qualunque altro social network. Essendo uno strumento con caratteristiche differenti da Facebook e gli altri, non ci si sofferma spesso sui numeri da capogiro di YouTube. Sapete invece chi ci ha riflettuto su parecchio? Donald Trump. O meglio, i suoi consiglieri elettorali, che ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) Quando si parla di social network e dintorni, i nomi più citati sono sempre gli stessi: Facebook, Instagram, Twitter e adesso anche TikTok. C’è però una piattaforma quasi social di cui si parla ancora decisamente meno:. Il servizio di videostreaming di proprietà di Google non solo ha 2 miliardi di utenti attivi al mese, ma sopratè utilizzata – nella fascia d’età che va dai 18 ai 29 anni – da nove statunitensi su dieci, una percentuale superiore a qualunque altro social network. Essendo uno strumento con caratteristiche differenti da Facebook e gli altri, non ci si sofferma spesso sui numeri da capogiro di. Sapete invece chi ci ha riflettuto su parecchio?. O meglio, i suoi consiglieri elettorali, che ...

