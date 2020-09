Pensioni, ipotesi doppia uscita. Ma quanto costano agli italiani? (Di lunedì 21 settembre 2020) Si valutano due eventualità per le Pensioni: 64 anni di età con almeno 37 di contributi, oppure 62 anni di età per i lavori gravosi. Nel 2020, il bilancio di previsione Inps parla di una spesa di 279 miliardi di euro. Prosegue la marcia da parte del Governo e dei sindacati verso la riforma delle … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) Si valutano due eventualità per le: 64 anni di età con almeno 37 di contributi, oppure 62 anni di età per i lavori gravosi. Nel 2020, il bilancio di previsione Inps parla di una spesa di 279 miliardi di euro. Prosegue la marcia da parte del Governo e dei sindacati verso la riforma delle … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

flaeifvg : Riforma pensioni, l’ipotesi: anticipo a 62 anni per lavori gravosi, 64 diventa soglia minima -… - SmorfiaDigitale : Pensioni dopo quota 100, ipotesi doppia uscita: a 62 anni solo per lavori gravos... - valentinadigrav : RT @sole24ore: Pensioni dopo quota 100, ipotesi doppia uscita: a 62 anni solo per lavori gravosi - xnitius : Com’è bello il #RecoveryFund ?? • Pensioni dopo quota 100, ipotesi doppia uscita: a 62 anni solo per lavori gravosi… - sole24ore : Pensioni dopo quota 100, ipotesi doppia uscita: a 62 anni solo per lavori gravosi -