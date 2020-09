Pensioni 2020 | come ricevere la pensione per gli anni lavorati all’estero

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 21 settembre 2020)di lavoro all’estero. Hai lavorato diversiall’estero e vorresti ora riscattare i rispettivicontributivi? Sei prossimo allae vuoi calcolare quantidi contributi hai maturato per calcolare l’importo approssimativo della tua? E ancora, vuoi capire passo-passofare per ricongiungere glilavoratori all’estero con quelli italiani, ottenendo così un’unica? Ebbene, in realtà si tratta di un problema che molti lavoratori incontrano. La buona notizia è che certamente questilavoratori all’estero non andranno persi ai fini contributivi per la ...