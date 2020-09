Pensione anticipata dopo Quota 100: 64 anni soglia minima, 62 per i gravosi (Di lunedì 21 settembre 2020) Governo e parti sociali proseguono nel confronto che dovrà portare ad una riforma organica del sistema previdenziale dopo la chiusura della parentesi Quota 100 a fine 2021. Il confronto si rende necessario per il superamento della sperimentazione della Quota 100 a partire dal 1° gennaio 2022 e per allentare le possibili conseguenze di un ritorno a pieno regime dei requisiti di uscita della riforma Fornero che imporrebbero, in assenza di una misura alternativa alla Quota 100, fino a cinque anni di lavoro in più per la Pensione di vecchiaia a 67 anni o l’uscita con la Pensione anticipata con circa 43 anni di contributi. Il cosiddetto scalone. Nel ventaglio di opzioni rientra ora anche quella della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) Governo e parti sociali proseguono nel confronto che dovrà portare ad una riforma organica del sistema previdenzialela chiusura della parentesi100 a fine 2021. Il confronto si rende necessario per il superamento della sperimentazione della100 a partire dal 1° gennaio 2022 e per allentare le possibili conseguenze di un ritorno a pieno regime dei requisiti di uscita della riforma Fornero che imporrebbero, in assenza di una misura alternativa alla100, fino a cinquedi lavoro in più per ladi vecchiaia a 67o l’uscita con lacon circa 43di contributi. Il cosiddetto scalone. Nel ventaglio di opzioni rientra ora anche quella della ...

