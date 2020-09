Pensiero del giorno – Epidemia (Di lunedì 21 settembre 2020) La parola ‘Epidemia’ deriva dal latino e significa ‘che è del popolo’. Le epidemie, o pandemie, ci sono sempre state, a cominciare dagli Egizi per i quali la malattia e la sua diffusione erano considerate una punizione divina. Così, tra i greci, si parla di una pestilenza già nel primo canto dell’Iliade. Qui il morbo si dice provocato da Apollo, irato con Agamennone e con gli Achei. Se nell’antichità i popoli accettavano le epidemie come punizioni divine, l’uomo moderno, più razionale e mentale nei suoi ragionamenti, ritiene che il morbo che ci tormenta da tanti mesi sia dovuto all’errore di qualche tecnico di laboratorio o scienziato in Cina o altrove. Il fatto di non conoscere l’origine dell’Epidemia e un modo sicuro per debellarla, porta l’inconscio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 settembre 2020) La parola ‘’ deriva dal latino e significa ‘che è del popolo’. Le epidemie, o pandemie, ci sono sempre state, a cominciare dagli Egizi per i quali la malattia e la sua diffusione erano considerate una punizione divina. Così, tra i greci, si parla di una pestilenza già nel primo canto dell’Iliade. Qui il morbo si dice provocato da Apollo, irato con Agamennone e con gli Achei. Se nell’antichità i popoli accettavano le epidemie come punizioni divine, l’uomo moderno, più razionale e mentale nei suoi ragionamenti, ritiene che il morbo che ci tormenta da tanti mesi sia dovuto all’errore di qualche tecnico di laboratorio o scienziato in Cina o altrove. Il fatto di non conoscere l’origine dell’e un modo sicuro per debellarla, porta l’inconscio ...

nzingaretti : Addio a Rossana Rossanda, la ragazza del secolo scorso. Ci ha insegnato il valore del dissenso e del pensiero criti… - davidealgebris : Il più bel pensiero del Giorno, contro la peggior Ipocrisia che prende in giro gli Italiani @mattiafeltri - carlogubi : Saluto Rossana Rossanda con un pensiero grato, mentre mi interrogo sulle voci limpide del novecento che si spengono… - MimidiRosa1 : @carlo_nicola @lageloni @Davidovskij Cosa vorrebbe dire? Non è questo l'intento, hai un pregiudizio nei confronti d… - MaxKidd7_MD : Io il tweet non voglio dedicarlo a Lebron che tiene in piedi i Lakers quasi da solo fino al 2/4 o ad un AD che mett… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero del Pensiero del giorno - Epidemia RomaDailyNews Diocesi: Bergamo, ciclo di incontri su “La cura dell’umano al tempo del Covid”

Con questa iniziativa la Scuola di Teologia del Seminario di Bergamo intende offrire un contributo alla riflessione comune, nella coscienza che il pensiero critico implica la memoria e questa è la ...

Europa, basta “vittimismo” tecnologico: è possibile competere con Usa e Cina

Temi analoghi, peraltro, sono il fulcro del pensiero di un grande protagonista delle politiche europee degli ultimi anni, il compianto Giovanni Buttarelli, già Segretario Generale dell’Autorità ...

Willy/4. Da Eco alla Ferragni, alla ricerca del fascismo che non c’è

E’ arrivata quasi a superare l’ossessione per il Covid, la marea di cronache, interviste e commenti intorno all’assassinio del povero Willy Monteiro Duarte. Un grave fatto di sangue, come purtroppo ne ...

Con questa iniziativa la Scuola di Teologia del Seminario di Bergamo intende offrire un contributo alla riflessione comune, nella coscienza che il pensiero critico implica la memoria e questa è la ...Temi analoghi, peraltro, sono il fulcro del pensiero di un grande protagonista delle politiche europee degli ultimi anni, il compianto Giovanni Buttarelli, già Segretario Generale dell’Autorità ...E’ arrivata quasi a superare l’ossessione per il Covid, la marea di cronache, interviste e commenti intorno all’assassinio del povero Willy Monteiro Duarte. Un grave fatto di sangue, come purtroppo ne ...