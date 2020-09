Penn Badgley, protagonista di You e Gossip Girl è diventato papà (Di lunedì 21 settembre 2020) Penn Badgley, protagonista di You e Gossip Girl è diventato padre. Nonostante il piccolo sia nato ad agosto, solo oggi ne è arrivata conferma Penn Badgley, protagonista delle note serie tv You e Gossip Girl è diventato papà. Stando a quanto dichiarato dalla neo mamma del piccolo, nonché moglie del giovane attore, il bambino sarebbe nato circa 40 giorni fa, ad agosto. Al momento della nascita quindi, non ci sono stati annunci ufficiali. Nelle scorse ore però è apparsa una foto sul profilo della moglie di Penn, Domino Kirke, che si mostra addormentata accanto al neonato. Solo a febbraio era stata resa nota la gravidanza ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020)di You epadre. Nonostante il piccolo sia nato ad agosto, solo oggi ne è arrivata confermadelle note serie tv You epapà. Stando a quanto dichiarato dalla neo mamma del piccolo, nonché moglie del giovane attore, il bambino sarebbe nato circa 40 giorni fa, ad agosto. Al momento della nascita quindi, non ci sono stati annunci ufficiali. Nelle scorse ore però è apparsa una foto sul profilo della moglie di, Domino Kirke, che si mostra addormentata accanto al neonato. Solo a febbraio era stata resa nota la gravidanza ...

