Patrizia De Blanck e Alberto Sordi | “A letto a furia di ridere siamo…”

Non tutti lo sanno, ma Patrizia De Blanck e Alberto Sordi in passato hanno avuto una storia d'amore. A parlarne era stata la stessa contessa, tempo fa, concedendo alla stampa alcune interessanti interviste ricche di aneddoti e indiscrezioni sulla sua relazione con lo straordinario attore romano. «Era incuriosito dai nobili, dal nostro modo di vivere e di pensare. Mi raccontò che il suo sogno era quello di avere una storia con la regina Elisabetta… Alternava momenti in cui era estremamente divertente a momenti in cui amava restare solo. Una solitudine relativa: era sempre occupato col lavoro, il suo vero grande amore», aveva raccontato la donna riguardo Sordi.

