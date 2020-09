Pasticcio Roma | Diawara era fuori dalla lista | contro il Verona rischia il 3-0 a tavolino

Gazzetta_it : #Roma, che pasticcio con #Diawara: rischia lo 0-3 a tavolino col Verona - RaiSport : ?? Pasticcio #Roma con #Diawara: col #Verona rischia la sconfitta a tavolino Nella lista dei 25 giocatori presentat… - TuttoMercatoWeb : Roma, che pasticcio con Diawara: adesso rischia lo 0-3 a tavolino con l'Hellas Verona - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: ?? #VeronaRoma può finire 3-0. Nonostante lo 0-0 decretato dal Bentegodi, il giudice sportivo può cambiare il risultato d… - T_Russo_ : RT @aylaf__: Nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla Roma, il 23enne centrocampista è stato inserito negli under 22 e non t… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasticcio Roma

ROMA – La Roma potrebbe averla combinata grossa, tanto che lo 0-0 ottenuto sul campo del Verona rischia di dover essere depennato per far posto ad un netto 3-0 a tavolino. Il problema è Diawara, indir ...La Roma rischia la sconfitta a tavolino contro il Verona. Un problema burocratico legato a Diawara può penalizzare i giallorossi Pasticcio Roma: i giallorossi rischiano la sconfitta a tavolino contro ...Attesa la decisione del Giudice Sportivo su Verona-Roma. I giallorossi rischiano una sconfitta a tavolino per una ‘svista’. ROMA – Ore di tensione a Trigoria. C’è grande attesa per la decisione del Gi ...