Parma | Liverani | «Siamo corti Dobbiamo prendere giovani forti»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 settembre 2020) Fabio, tecnico del, ha parlato ai microfoni diTv: queste le parole sul mercato dei crociati Fabio, tecnico del, ha parlato ai microfoni diTv. Queste le parole sul mercato dei crociati riportate da TMW. ROSA – «Credo che chi arriverà lo farà per completare una rosa forte, ma non così lunga per affrontare un campionato difficile come questo. Poi quest’anno ci sono cinque sostituzioni, per cui abbiamo necessità di allungare la rosa. Abbiamo tanti giocatori esperti, eda poter inserire subito. Il messaggio che deve passare è checompletare la squadra per affrontare un ...