Parla l’agente di Victor Osimhen: “Concorrenza con Andrea Petagna? Toccherà a Gennaro Gattuso dosare le energie” (Di martedì 22 settembre 2020) William D’Avila, agente di Victor Osimhen, ha Parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “E’ stato un buon inizio quello di Osimhen, ha mostrato cosa può fare o dare, c’è una buona connessione con i compagni di squadra. Non è importante la questione relativa al modulo, che sia 4-3-3 o 4-2-3-1 non è importante, lui si adatta al sistema di gioco perché vuole giocare e segnare il maggior numero dei gol. Lingua italiana? Siamo all’inizio, sta prendendo lezioni di italiano, per il momento sta comunicando in inglese che è una lingua universale. Gattuso? L’importante è che si capiscano bene”. “Nigeria? Ci saranno due partite amichevoli, il fatto che venga chiamato sempre dimostra la grande fiducia che il ... Leggi su calciomercato.napoli (Di martedì 22 settembre 2020) William D’Avila, agente di, hato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “E’ stato un buon inizio quello di, ha mostrato cosa può fare o dare, c’è una buona connessione con i compagni di squadra. Non è importante la questione relativa al modulo, che sia 4-3-3 o 4-2-3-1 non è importante, lui si adatta al sistema di gioco perché vuole giocare e segnare il maggior numero dei gol. Lingua italiana? Siamo all’inizio, sta prendendo lezioni di italiano, per il momento sta comunicando in inglese che è una lingua universale.? L’importante è che si capiscano bene”. “Nigeria? Ci saranno due partite amichevoli, il fatto che venga chiamato sempre dimostra la grande fiducia che il ...

